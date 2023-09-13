В Челябинске ребенок застрял в металлической решетке

Пятилетний челябинец застрял в оконном проеме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, инцидент произошел сегодня, 13 сентября, в одном из многоквартирных домов по улице Южный Бульвар в Ленинском районе города.

Звонок о ЧП поступил в ЕДДС-112. Очевидцы сообщили, что в окне первого этажа между стеклом и решеткой застрял ребенок примерно пяти лет. Как мальчик там оказался и где были его родители, неизвестно.

На место срочно прибыли спасатели Челябинской городской службы спасения и МЧС. Поднявшись к окну при помощи раздвижной лестницы, они открыли створки стеклопакета и смогли вызволить «пленника». К счастью, он не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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