Проезд в новом челябинском троллейбусе стал платным

Челябинцы смогут рассчитаться в новом троллейбусе через аппарат по продаже разовых билетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 13 сентября проезд в троллейбусе №19 стал платным.

Оплатить проезд можно следующими способами:

картой: банковской, транспортной или социальной (без доплаты наличными) через валидаторы, расположенные возле каждой двери;

наличными или социальной картой с доплатой, через аппарат по продаже разовых билетов (АПРБ), расположенный за средней дверью.

При оплате наличными через аппарат на экране АПРБ необходимо выбрать базовый тариф и внести имеющуюся сумму купюрами или монетами. Устройство принимает монеты номиналом от 1 до 10 рублей и купюры от 10 до 100 рублей. При этом если внесенная сумма больше стоимости проезда, АПРБ вместе с билетом выдаст сдачу.

При оплате проезда социальной картой с доплатой, необходимо сначала приложить карту к валидатору, расположенному слева от АПРБ, затем на экране АПРБ выбрать льготный тариф и внести сумму.

Челябинск, Виктор Елисеев

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