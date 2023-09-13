Качество питьевой воды в Челябинске ухудшилось по санитарным показателям

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах лабораторных исследований качества питьевой воды в водопроводе Челябинска за январь-август 2023 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, почти 10% отобранных в текущем году проб водопроводной воды не соответствовало гигиеническим нормативам.

Напомним, в рамках социально-гигиенического мониторинга ежемесячно отбираются пробы качества воды холодного водоснабжения в 31 мониторинговой точке из распределительной сети всех внутригородских районов Челябинска.

По результатам лабораторных исследований, выполненных за январь-август 2023 года, из 290 отобранных проб питьевой воды (в аналогичный период прошлого года была взята 141 проба) не соответствовали гигиеническим нормативам 24 пробы (8,3%) по санитарно-химическим показателям (11 (7,8%) – 2022 г.) и 3 пробы (1,03%) по микробиологическим показателям (6 (4,3 %) – 2022 г.).

«При сравнении показателей 2023 и 2022 годов наблюдается незначительное увеличение доли проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, и снижение доли нестандартных проб по микробиологическим показателям», – отметили в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем, анализ не выявил превышения критериев существенного ухудшения качества питьевой воды системы холодного водоснабжения Челябинска, что характеризует ее безопасность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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