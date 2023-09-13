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Среда, 13 сентября 2023, 12:10 мск

Новости Челябинск

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Над Челябинской областью вспыхнуло северное сияние

Южноуральцы вновь стали свидетелями редкого атмосферного явления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сполохи северного сияния смогли увидеть в ночь с 12 на 13 сентября многие жители региона. Южноуральцы продолжают делиться видео и фотографиями запечатленного природного явления.

По словам восторженных очевидцев, уникальное «шоу» можно было наблюдать в Карабаше, Кыштыме, Магнитогорске, Озерске, Миассе, Аргаяшском и Сосновском районах. Кроме того, северное сияние видели сегодня жители Башкирии, Свердловской области и Пермского края.

Ученые отмечают, что северное сияние – явление, хоть и редкое для Южного Урала, но отнюдь не уникальное. Причинами его становятся магнитные бури на Солнце. Ранее разноцветные сполохи озаряли ночное небо Челябинской области в марте текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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