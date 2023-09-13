В Снежинске все школы уходят на карантин

В образовательных учреждениях Снежинска объявлен карантин по ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Снежинска, с 14 по 20 сентября вводится карантин во всех школах и учреждениях дополнительного образования города, где учебный процесс идет в закрытых помещениях.

«С 4 по 10 сентября всего зарегистрировано 394 случая ОРВИ. Отмечается рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей на 37,6 %, что указывает на осложнение эпидемической обстановки по ОРВИ на территории Снежинска», – уточнили в городской администрации.

На 12 сентября в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ (отсутствие более 20% учащихся в школе) переведены на дистанционное обучение 2 образовательных учреждения: школа №117- с 12 по 18 сентября, школа №125 – с 13 по 19 сентября.

На 12 сентября в школе №135 закрыто на карантин 13 классов, № 121- 6 классов, №126 – 12 классов, №127- 6 классов. Введены карантинные мероприятия в 3 детских дошкольных учреждениях: садики №18, 29, 4.

С 14 сентября карантин распространен на все образовательные учреждения. Кроме того, запрещены все массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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