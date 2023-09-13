Ученые взглянули на Челябинск через призму ассоциаций его обитателей

Сегодня Челябинску исполняется 287 лет.

Напомним, город был основан в 1736 году как Челябинская крепость. За 4 месяца население крепости выросло до 177 семей. Через 30 лет – в начале 1768 года появился первый проект развития – «План города Чилябы». К тому времени в городе были две кузни, четыре кожевни, пять мыловаренных заведений и Христрождественский собор, давший название берущей от него начало улице.

Если в 1795 году на Христорождественской было всего 11 дворов, в основном, небольших, то в 1834 здесь располагалось уже 16 богатых усадеб, половину их которых занимали люди чиновные.

Сегодня Челябинск – это мегаполис с населением более 1 млн человек, центр промышленного региона, к сожалению, пользующийся в России дурной «экологической славой». В мире город тоже знают – в основном, как место, в которое 10 лет назад «прилетел метеорит».

Да и обитатели Челябинска не сильны в самоидентификации: каждый третий не может сказать, что или кто для них символизирует родной город.

Филологи Челябинского государственного университета провели свое исследование, пытаясь выяснить, как жители мегаполиса воспринимают Челябинск в целом, его объекты, среду, знаковые места, известных личностей.

Ученые отмечают: устойчивые стереотипы, связанные с Челябинском, вынесли на первый план насущные проблемы горожан – экологические. В прошлом остались такие ассоциации, как «город трудовой доблести и славы», «опорный край державы», «Танкоград».

В то же время, в ответах респондентов просматривается устоявшийся образ Челябинска как промышленного города. Так, ассоциация «Трактор» связана с Челябинским тракторным заводом (ЧТЗ), а также с одноименным хоккейным клубом, известным далеко за пределами Челябинска.

Нередко респонденты демонстрировали стереотип «Челябинск – суровый город». Это представление сложилось в сознании людей благодаря телепередаче «Наша Russia», и до сих пор носит оттенок уникальности, говорит об особом челябинском характере, заявляют исследователи. Другая устоявшаяся ассоциация с Челябинском – падение метеорита в 2013 году.

Реагируя на стимул «Лучше всего в Челябинске», респонденты давали наряду с мрачными ответами («не жить»), вполне оптимистичные – «летом», «гулять в парке Гагарина», «работать», «набережная», «бор», «центр»…

Стимул «Я люблю Челябинск за то, что» должен был, по замыслу филологов ЧелГУ, выявить всё самое лучшее в промышленном городе. Однако исследование показало, что положительное эмоциональное восприятие Челябинска связано с базовыми понятиями: «я», «семья», «друзья», «родина», которые непосредственно к городу не имеют отношения. Иными словами, челябинцы любят свой город просто за то, что это их малая родина, где живёт семья, где есть уютные места, где они учатся и работают, встречаются с друзьями.

А вот не любят Челябинск его жители и гости – предсказуемо – за загрязненность воздуха и экологические проблемы. Часто фигурировали в ответах респондентов слова «выбросы», «неблагополучные районы», «грязно».

Опрос показал, что самые узнаваемые достопримечательности и культурные, спортивные точки на карте Челябинска – Государственный исторический музей Южного Урала, Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки, Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина, Челябинский государственный академический театр имени Наума Орлова, ресторан «Уральские пельмени», памятники Ленину и Курчатову, Центральный стадион, стадион имени Елесиной, стадион «Локомотив». В этот список попали и две школы – языковая гимназия №1 и физико-математический лицей № 31, а ещё два вуза – Южно-Уральский государственный университет и Челябинский государственный университет. Самыми популярными улицами Челябинска остаются проспект Ленина и пешеходная Кировка.

Несмотря на общую контрастность восприятия и безусловные достоинства и преимущества города и региона в целом, авторы исследования вынуждены констатировать, «…что в языковом сознании жителей Челябинска преобладают негативные ассоциации, связанные с неблагоприятной экологической обстановкой».

Челябинск, Софья Артемьева

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