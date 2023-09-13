В Челябинской области в суд направили дело о гибели рабочего в дробилке

Работник одного из предприятий Копейска ответит в суде за гибель товарища.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении рабочего одной из коммерческих организаций Копейска, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Трагедия произошла июле этого года. Один из сотрудников расположенного в пригороде Челябинска предприятия, не проверив, есть ли в цехе кто-то кроме него, запустил производственную линию. В это время другой рабочий был занят ремонтом ножей дробилки, которая включилась после запуска. В результате мужчина погиб.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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