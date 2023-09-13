В Коркино возбудили уголовное дело после регулярных потопов в подвалах домов

Прокуроры насчитали в Коркино больше полусотни домов с озерами в подвалах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовное дело в связи с допущенной халатностью при обслуживании системы водоотведения в Коркино возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Проверка прошла на минувшей неделе по поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева после публикаций в СМИ, рассказавших о коммунальной катастрофе. По словам самих коркинцев, с регулярными потопами они вынуждены бороться на протяжении семи лет. Как только пройдет дождь, в домах разливаются целые озера. За это время пол прогнил от влажности, и в некоторых домах жители стараются попадать в квартиры через окна первых этажей. Между тем, в жилищах горожан уже давно обжились плесень и грибок.

Чиновники на просьбы коркинцев о помощи реагируют мало. Периодически подтопленные дома навещает кто-нибудь из руководства, после чего следует указание воду откачать. Но после очередного дождя ситуация повторяется.

Когда жалобы жильцов опубликовали СМИ, прокуратура Челябинской области начала проверку. В ходе выезда сотрудники ведомства установили, что на территории муниципального округа, действительно, имели место факты ненадлежащего отведения сточных вод. Лично убедились они и в затоплении подвальных помещений многоквартирных домов (на момент выезда были затоплены канализационные колодцы по адресам 54 многоквартирных домов).

«В целях оперативного решения указанных проблем прокуратурой области проведено совещание с органами региональной и местной власти, проработаны и проводятся противоаварийные мероприятия, в том числе по промывке канализационного коллектора и откачке сточных вод», – рассказали в надзорном ведомстве.

На данный момент устранено подтопление канализационных колодцев по адресам: ул. Сони Кривой, 4, пр. Горняков, 9, 11, 13, ул. 9 Января, 28, 30, ул. 1 Мая, 13, ул. Цвиллинга, 25. В настоящее время работы продолжаются.

По материалам прокурорской проверки сегодня, 13 сентября, возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность).

Челябинск, Виктор Елисеев

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