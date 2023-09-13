В Челябинске детский сад атаковала черная плесень

Воспитанников одного из детских садов Челябинска перевели в другие здания из-за «атаки» вредоносного грибка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение временно закрыть филиал ДОУ №89, расположенный в доме №44 по Троицкому тракту, руководство организации приняло после нескольких недель безуспешной борьбы с заполонившей подвал водой.

Подвал затоплен с середины июля нынешнего года. При этом сделать сотрудники детского сада мало что могут: филиал занимает первый этаж многоквартирного жилого дома, построенного больше полувека назад, и подвал учреждению не принадлежит.

Отопление подключить, как другие ДОУ, педагоги также не имеют возможности. Опять-таки потому, что филиал расположен в жилом доме. За несколько недель от сырости на стенах детского сада расплодилась черная плесень. В итоге сегодня, 13 сентября, филиал закрыли, детей разместили по другим зданиям. Пока в учреждении взяли паузу на один день, чтобы решить, как быть дальше.

«Как мне объяснили, у нас забит коллектор. Раньше периодически выезжали специалисты МУП ПОВВ, откачивали воду. А сейчас никто не приезжает. Звоним в МУП ПОВВ, нам говорят, что работы идут, но результата-то нет, – цитирует 74.ru заведующую детским садом Татьяну Шмелеву. – Недавно только все «Белизной» промыли, хотели обработать антисептиком и побелить. Но сейчас это в таком масштабе, что, похоже, нужны более кардинальные меры».

Следует отметить, что на подтопления жалуются и обитатели соседних зданий. Так, по словам одного из бизнесменов, офис его компании, расположенной на Троицком тракте, топит еще с 4 августа. И с этой проблемой сталкиваются не только в их здании. Однако на все их жалобы коммунальщики не реагируют. Причем вода продолжает прибывать и после окончания дождей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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