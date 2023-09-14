Поднявшаяся река заблокировала один из туристических приютов Таганая

Из-за дождей один из кордонов национального парка стал труднодоступен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», недавние ливни превратили Большой Киалим в бурный поток, подняв его уровень больше чем на полметра.

«Путь на Киалимский кордон со стороны хребта Ицыл временно недоступен – переправиться через реку сейчас просто нереально», – предупреждают туристов сотрудники заповедника.

Это обстоятельство гостей национального парка просят учитывать при планировании походов и маршрутов. «Угрозы самому кордону нет, тропа до него вполне проходима – если, конечно, на вас подходящая обувь», – отмечают в парке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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