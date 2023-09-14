Экс-глава КДХ Челябинска пытался выйти из СИЗО

Челябинский областной суд рассмотрел материал досудебного производства по апелляционной жалобе адвоката бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова, пытавшегося оспорить меру пресечения.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали 5 декабря прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. С начала декабря он находится в следственном изоляторе.

30 августа Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 5 ноября 2023 года. Сторона защиты обжаловала этот вердикт, попросив об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Однако Челябинский областной суд поддержал сторону обвинения и оставил решение первой инстанции без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

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