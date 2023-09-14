Российские рестораны снова собираются поднимать цены

Российские рестораны осенью могут поднять цены на 15%-20%. Это будет уде третье повышение за полтора года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году средний чек вырос на примерно 20%, в июне текущего года – еще на 10%. Тогда это объясняли увеличением стоимости импортных продуктов – оливкового масла, соусов, консервов, морепродуктов и так далее. Сейчас к продолжающим дорожать ингредиентам добились рост цен на топливо и необходимость индексировать заработную плату.

«Рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг», – цитируют «Известия» президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

Отмечается, что заведения намерены скорректировать меню, снизив долю дорогих продуктов в блюде. Эксперты подчеркивают: повышение цен должно затрагивать не весь ассортимент, а только те позиции, в составе которых используют подорожавшие ингредиенты.

Но учитывая, весь комплекс факторов, можно предположить, что многие заведения поднимут ценник на все меню.

Москва, Анастасия Палей

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