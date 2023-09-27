Российские рестораны повысят цены на суши и роллы

Российские рестораторы намерены проиндексировать стоимость блюд японской кухни в ближайшие дни. Рост цен на суши и роллы составит до 14%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Dostaевский». Там объяснили грядущее повышение цен подорожанием сырья. Решение увеличить стоимость некоторых блюд на 10% также приняли сети «Суши Экспресс» и «Сушишоп».

По информации пресс-службы компании «Dostaевский», некоторые позиции в Москве подорожают на 2,3-13,7%, а в Санкт-Петербурге увеличение стоимости составит от 2,9% до 12,6%. В компании отметили, с июня наблюдается постоянный рост абсолютно на всё сырье. В частности, лосось в сентябре стал дороже на 25%, угорь и тунец с июня – на 20%. Кроме того, резко выросли цены на курицу – на 30-50%.

В компании также обратили внимание на то, что из-за курса валют подорожала вся импортная продукция – нори, креветки, угорь: рост цен по ним составил более 30%.

Рестораторы объясняет удорожание в том числе дефицитом лосося. Как отмечают эксперты, в России разводят рыбу, которую используется в ресторанах, небольшие производства в Мурманской области. В то же время указывают они, в нашей стране вылавливается большое количество дикой красной рыбы, но основная ее часть экспортируется.

Москва, Наталья Петрова

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