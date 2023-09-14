Опять реформа: на Южном Урале решили упразднить «низовое» самоуправление

В Челябинской области может появиться еще один муниципальный округ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональные власти официально одобрили инициативу по преобразованию Саткинского района в муниципальный округ. Об этом сообщил глава территории Александр Глазков.

«Получила официально выраженную поддержку одна из наших инициатив – по преобразованию Саткинского муниципального района в Саткинский муниципальный округ, – написал чиновник в своем телеграм-канале. – Алексей Леонидович Текслер на аппаратном совещании в правительстве сообщил, что такие процессы на местах поддерживаются руководством региона».

Главными целями преобразования в округ губернатор назвал более четкую структуру управления, уменьшение административных барьеров, экономию средств при обеспечении работы административного аппарата и, разумеется, «повышение качества жизни людей».

Напомним, преобразование муниципального района в муниципальный округ предполагает упразднение органов местного самоуправления на «низовом» уровне. Если в район, как правило, входят несколько муниципальных образований (города и поселки городского типа в статусе городских поселений, села – в статусе сельских), то в муниципальном округе вся власть концентрируется в руках единой администрации.

При этом, в отличие от городских и сельских поселений, главу округа, согласно действующему законодательству, жители выбирают не непосредственно – это делают по итогам предварительного конкурса депутаты муниципального парламента.

Безусловно, такая система более удобна для региональной бюрократии, так как управляемость окружных властей выше (в том числе в силу вовлеченности правительства региона в выборы главы муниципалитета). Примером этому может служить Коркинский муниципальный округ, появившийся на месте одноименного района в 2023 году. Здесь на смену четырем муниципальным образованиям разного уровня (Коркинский район, город Коркино, а также поселки Первомайский и Роза) пришло одно. При этом районным и региональным властям удалось избавиться от достаточно проблемных и конфликтных депутатов поселковых советов.

Начать реформу вполне логично с «городских» районов. Как правило, они в большей степени включены в агломерационные процессы. К тому же можно предположить, что, в отличие от привыкших избирать главу села жителей аграрных районов, вряд ли, к примеру, горожане в погруженном в глубокий экономический кризис Бакале (один из муниципалитетов Саткинского района) будут слишком держаться за независимость своей мэрии. Тем более и раньше многие вопросы в этом городе решали не столько местные власти, сколько бывшее градообразующим предприятие Бакальское рудоуправление, пока оно было на плаву.

Однако новая реформа ставит под вопрос будущее так называемых «вторых» городов. Так, в Саткинском районе, помимо самой Сатки, статусом города обладает Бакал, в Ашинском районе – Сим. И если в настоящее время этот статус поддерживается наличием хотя бы формально независимой мэрии, с окончательным низведением их до уровня зависимых от округа поселков оснований для сохранения такого status quo не останется вовсе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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