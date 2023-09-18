«Трактор» завершает домашнюю серию поражением

Челябинский «Трактор» второй раз проиграл дома тольяттинской «Ладе» – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Лада» оказалась крайне неудачным соперником для южноуральских клубов в завершающихся домашних сериях: с челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом» тольяттиницы встречались четырежды, и лишь один раз уступили магнитогорцам. «Черно-белые» же и вовсе дважды проиграли «Ладе» – в начале и в конце домашней серии.

Счет в сегодняшнем матче команды открыли лишь во втором периоде: на 25-й минуте Семен Дер-Аргучинцев реализовал численное преимущество и вывел хозяев вперед -1:0.

Однако уже через пять минут Глеб Булычев восстановил равновесие. А на 57-й минуте встречи Никита Аноховский вывел гостей вперед. Сделать с этим «Трактор» уже ничего не смог.

Итог – 2:1 в пользу «Лады», и челябинцы завершают первую домашнюю серию сезона не слишком удачно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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