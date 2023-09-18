«Магнитка» оказалась сильнее в уральском дерби

Магнитогорский «Металлург» одолел «Автомобилист» из Екатеринбурга – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы уверенно начали домашнюю встречу против соперников из Екатеринбурга.

Уже на 8-й минуте матча Егор Коробкин воспользовался численным преимуществом и вывел хозяев вперед – 1:0.

На 28-й минуте Григорий Дронов делает счет 2:0 в пользу «Магнитки». Но через две минуты Олег Ли сокращает отставание, а еще через две с половиной минуты Алексей Бывальцев и вовсе сравнивает счет – 2:2.

Но на второй перерыв магнитогорцы уходят все-таки ведя в счете: на 38-й минуте Максим Мухаметов выводит хозяев вперед – 3:2. Бросок Егора Коробкина на 49-й минуте встречи снимает все вопросы – 4:2 в пользу хозяев. «Металлург» сохраняет лидерство в регулярном чемпионате.

Челябинск, Виктор Елисеев

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