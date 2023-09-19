В центре Челябинска до конца месяца закроют движение трамваев

В Челябинске изменят движение двух трамвайных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с заменой стрелочных переводы у трамвайного депо №1 и монтажного колледжа, с 5 часов вторника, 19 сентября, до 5 утра 30 сентября закрывается движение трамваев на участке от трамвайного депо №1 до улицы Российской.

На время действия ограничений трамваи маршрута №20 будут направлены по измененной схеме: ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС.

Одиночные вагоны маршрута №22 будут следовать от Чистопольской по улице Первой Пятилетки до трамвайного депо №1. Сдвоенные – от Чистопольской через Горького до Чичерина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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