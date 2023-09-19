В Челябинской области отключены за долги более 80 котельных

Энергетики опубликовали антирейтинг муниципалитетов Челябинской области по готовности к отопительному сезону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», в антирейтинг гарантирующего поставщика вошли территории с самыми крупными долгами в сфере ЖКХ и наибольшим количеством отключенных объектов теплоснабжения. В общей сложности все предприятия ЖКХ Южного Урала задолжали за электроэнергию более 1,6 миллиарда рублей. Более 80 котельных в области отключены с начала лета.

Хуже всего дела обстоят в Златоусте. Совокупный долг местных предприятий ЖКХ на начало сентября составил 207 миллионов рублей.

Главный проблемный потребитель – ООО «Теплоэнергетик». С августа на 5 котельных предприятия снижена надежность электроснабжения. Об этом гарантирующий поставщик сообщил в прокуратуру и главе города. Но единая теплоснабжающая организация Златоуста так и не смогла подготовиться к отопительному сезону и погасить долги. На момент отключения общая сумма недоплаты по котельным составила 136 миллионов рублей.

Чуть лучше ситуация в Миассе с совокупным долгом 188 миллионов рублей. В городском округе ограничено электроснабжение угольной котельной, которую обслуживает МУП «МГО Городское хозяйство». Это одно из самых проблемных предприятий области, которое не платит за электроэнергию больше 3 лет и задолжало 164 миллиона рублей.

На третьем месте – Саткинский район. Общий долг за электроэнергию составил здесь 183 миллиона рублей. «Беспокойство вызывает готовность к отопительного сезону в Бакале, – отмечают энергетики. – Из-за роста задолженности 5 котельных города стоят без электричества. В котельных МУП «Теплосервис» ограничение введено в мае, за этот период ни один платеж не поступил. Котельные МУП «УКЖКХ г. Бакала» находятся без электроэнергии с августа».

Четвертое место антирейтинга занимает Катав-Ивановский район, где долг предприятий ЖКХ преодолел отметку 155 миллионов рублей. Из этой суммы 76 миллионов – задолжало МУП «Теплоэнерго». Две котельных предприятия отключены от электроэнергии с середины мая.

На пятом месте – Карталинский район. Под отключение попали 2 котельные в поселке Снежный, за которые отвечает ООО «ЖКХ «Гарант плюс». Общий долг предприятий ЖКХ-сферы – 37 миллионов рублей.

На шестом месте – Сосновский район. Предприятия ЖКХ недоплатили за электроэнергию 36 миллионов рублей. С мая отключены котельные в поселках Мирный, Кременкуль и Садовый.

В Еткульском районе с мая без света котельная в поселке Каратабан. Общий долг предприятий ЖКХ составил 31 миллион рублей. В антирейтинге муниципалитетов Еткульский район на седьмом месте.

На восьмом месте – Красноармейский район с долгом 28 миллионов рублей. На девятом – Каслинский район, где задолженность предприятий ЖКХ составила 26 миллионов рублей.

Замыкает десятку антирейтинга Увельский район. С мая здесь стоят без электричества котельные в селах Кичигино, Хуторка, Мордвиновка и поселке Нагорный. Общий долг составляет 21 миллион рублей.

В компании выражают беспокойство, что долги коммунальщиков за электроэнергию вновь начнут расти. К примеру, за прошлый отопительный период их задолженность увеличилась на 23%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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