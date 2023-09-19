Южноуральцы завоевали золото чемпионата России по гребному спорту

Спортсмены из Магнитогорска стали чемпионами России по академической гребле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, завершились соревнования чемпионата России по гребному спорту в командном зачете, проходившие в Ростове-на-Дону с 14 по 18 сентября.

В состязаниях приняли участие 238 спортсменов из 15 регионов страны. Челябинскую область представляли гребцы из Магнитогорска. Никита Кукарин, Александр Яковлев, Глеб Федоров и Семен Кожевников стали первыми в заезде четверки парной на дистанции 2 тысячи метров, преодолев ее за 6 минут 12 секунд 56 миллисекунд.

Второе место в заезде заняли гребцы из Санкт-Петербурга, третьими – спортсмены из Ростовской области.

В общем зачете чемпионата России первенствовала сборная Москвы (1021,7 балла). На втором месте оказались питерцы (985,3 балла). Третью строчку заняла команда Краснодарского края (617,4 балла).

Челябинск, Виктор Елисеев

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