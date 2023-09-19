Улицы индустриального парка ММК перестали быть безымянными

Улицы индустриального парка ММК получили названия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», растет поток сотрудников резидентов, увеличивается автомобильный трафик, расширяется внутренняя кооперация между компаниями – резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк». Для улучшения навигации на территории индустриального парка на зданиях были полностью обновлены адресные таблички.

Названия улиц – Калибровщиков, Прокатчиков, Энергетиков, Канатчиков, Заготовительная – как дань преемственности поколений связаны с прославленными профессиями работников калибровочного завода, на освободившейся территории которого с 2016 года функционирует индустриальный парк ММК.

Кстати, традиции называть улицы в честь востребованных профессий уже более 300 лет. Этот принцип наименования известен с XVI-XVII веков.

За семь лет существования ООО «ММК-Индустриальный парк» удалось достичь максимальных для России показателей по уровню клиентоориентированности, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК». С 2016 года совокупный объем инвестиций резидентов в собственное развитие превысил 1,5 миллиарда рублей. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится 3,6 рубля со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

На сегодняшний день на территории индустриального парка ММК ведут деятельность 42 компании, создано более 1 010 рабочих мест. На площадке реализуется проект по строительству цеха стальных валков ЗАО «МЗПВ», также к концу года будут запущены проекты по производству контейнеров и подъемно-транспортного оборудования. Текущий уровень заполняемости площадки составляет 86%.

ООО «ММК-индустриальный парк» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Площадка индустриального парка представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 66 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Парк прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот.

Челябинск, Виктор Елисеев

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