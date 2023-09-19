Штрафы за выезд на «выделенку» в Челябинске сделают автоматическими

Выделенные полосы в Челябинске оснастят камерами видеофиксации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске планируют выписывать штрафы автомобилистам, выехавшим на полосы, предназначенные для движения общественного транспорта, ориентируясь на записи камер видеофиксации. Об этом заявил начальник управления Госавтоинспекции по региону Иван Путков.

Глава региональной ГИБДД напомнил, что за выезд на «выделенку» водителю грозит штраф – от 1,5 тысяч рублей. «С учетом того, что не так давно эти полосы нанесены и водители еще к ним не привыкли, мы не всегда применяем подобные меры, – признал полицейский. – В будущем планируется развитие камер видеофиксации, они начнут «захватывать» нарушителей, выезжающих на выделенные полосы».

Напомним, выделенные полосы появились в областном центре с началом транспортной реформы. На первом этапе специальную разметку нанесли на участках улиц Труда и Северо-Крымской. До конца этого года «выделенки» должны появиться на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до Воровского, на улице Рождественского и Копейском шоссе на участке от проспекта Ленина до Енисейской (с прерываниями в узких местах), на улице Чичерина от Бейвеля до проспекта Победы, а также улице Молодогвардейцев от проспекта Победы до Братьев Кашириных.

Таким образом, к концу года в Челябинске протяженность выделенных полос увеличится на 15 километров и превысит 34 километра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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