Директора муниципального предприятия Магнитогорска подозревают в многомиллионном мошенничестве

В Челябинской области, недосчитавшись стройматериалов, возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело по подозрению в мошенничестве возбуждено в отношении директора МП «Магнитогорскинвестстрой».

По версии следователей, руководитель предприятия вместе с начальником управления по содержанию объектов благоустройства того же МП летом 2022 года похитили материалы, предназначенные для строительства и облагораживания автомобильных дорог, принадлежащие МП «Магнитогорскинвестстрой», стоимостью более двух миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»