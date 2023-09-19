Три четверти уральцев провели отпуск дома, но это не спасло от дополнительных трат

36% уральцев потратили на летний отпуск больше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 76% жителей Уральского федерального округа провели летний отпуск-2023 дома или на даче.

При этом 36% увеличили траты на каникулы по сравнению с прошлым годом, хотя больше половины потратили не больше 50 тысяч рублей на каждого отдыхающего. Таковы результаты опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

«46% опрошенных отдыхали этим летом дома, еще 30% провели отпуск на даче. 17% съездили в отпуск к друзьям и родственникам, 13% посетили другой город России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград), а 9% побывали на курортах Краснодарского края. По 3% отдыхали в Крыму и Турции, по 2% – съездили на Кавказ или в другую страну», – рассказали организаторы исследования.

Каждый пятый (20%) участник опроса признался, что летний отпуск оказался хуже его ожиданий. Хотя почти половина респондентов (48%) отметили, что отдохнули, как и рассчитывали. Лучше своих планов смогли отдохнуть 17% жителей Урала. Еще 15% опрошенных и вовсе работали без отпуска, либо запланировали его на другие периоды.

19% потратили на летний отпуск, включая траты на проезд, проживание, питание и развлечения, в среднем не более 15 тысяч рублей на человека. У 12% расходы составили 15-30 тысяч рублей на человека, еще 21% потратили от 30 до 50 тысяч. 14% раскошелились на 50-100 тысяч рублей, 6% потратили 100-200 тысяч на человека, по 1% – 300-500 тысяч и свыше 500 тысяч рублей. 6% не потратили ничего, потому что отдыхали бесплатно или за чужой счет.

17% отметили, что их траты на летний отпуск по сравнению с прошлогодними снизились (у 8% незначительно, у 9% значительно). 36% потратили этим летом на отдых больше денег, чем годом ранее. Еще 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Челябинск, Виктор Елисеев

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