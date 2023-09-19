Уральские металлурги представят свои возможности отечественным корабелам

ММК представит возможности по выпуску гражданской судостали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания принимает участие в начавшей свою работу 18 сентября в Санкт-Петербурге 17-й Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2023».

На стенде ПАО «ММК» представлены возможности комбината по выпуску стали для российского гражданского судостроения. На долю компании приходится до половины всех поставок металла для отечественных корабелов. На выставке работает представительная делегация Магнитки из числа руководителей и специалистов ПАО «ММК» во главе с заместителем генерального директора по продажам Сергеем Ушаковым, а также директором ООО «Торговый дом ММК» Григорием Щуровым.

В рамках деловой программы форума запланировано выступление главного специалиста по развитию научно-технического центра ПАО «ММК», доктора технических наук, лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники Сергея Денисова.

ММК обладает большими возможностями по выпуску стали для гражданских судов различного типа, в том числе рыболовецких траулеров, танкеров, современных судов ледового класса.

Судосталь ММК сертифицирована классификационным обществом Bureau Veritas (Франция), Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром, ABS (American Bureau of Shipping), Lloyd Register, норвежским классификационным обществом Det Norske Veritas, немецким классификационным обществом Germanischer Lloyd.

Выставка «НЕВА», созданная в 1991 году и проходящая раз в два года, по праву занимает одно из ведущих мест среди международных морских выставок. В этом году мероприятие проходит с 18 по 21 сентября. В нем принимают участие около 700 экспонентов, планируется более 30 тысяч посетителей и делегатов. Помимо российских предприятий и компаний, ожидаются зарубежные делегации из стран СНГ, Китая, Турции, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Ирана, ЮАР, Сингапура, Индонезии и других государств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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