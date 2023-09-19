В Челябинске вспыхнула гостиница

В Челябинске загорелась гостиница, расположенная недалеко от центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар вспыхнул в небольшом отеле на улице Доватора, рядом с ДК имени Колющенко. Об этом челябинцы сообщают в социальных сетях.

По словам очевидцев, из окон третьего этажа гостиницы валит черный дым. Из здания, где также расположен ресторан, эвакуируют сотрудников и постояльцев. Территория вокруг оцеплена.

По информации МЧС, к настоящему моменту возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Горят мебель и старые вещи.

В результате возгорания пострадал один человек, он госпитализирован.

Челябинск, Виктор Елисеев

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