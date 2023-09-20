Челябинка за два месяца отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей, думая, что играет на бирже

В погоне за легкой прибылью 41-летняя домохозяйка из Челябинска лишилась 6,5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Ленинский» обратилась 41-летняя жительница областного центра, рассказав, что у нее похитили около 6,5 миллионов рублей.

По словам женщины, в одном из мессенджеров она увидела рекламу легкого заработка. В ней предлагалось вкладывать деньги в инвестиции, торговать акциями на бирже и получать в результате стабильный высокий доход.

Челябинка прошла по ссылке, ввела свой номер телефона и адрес электронной почты, на который через некоторое время ей прислали договор. Она подписала документ, после чего по видеосвязи ей позвонила неизвестная женщина, предложившая внести деньги на счет, чтобы начать работу.

Заявительнице выслали реквизиты, по которым она перевела 30 тысяч рублей, после чего ей предоставили логин и пароль для регистрации на торговой площадке, где был создан ее личный кабинет. Ранее переведенные 30 тысяч рублей уже находились на ее счете. Вдохновившись, челябинка написала работодателю, что готова открыть новую сделку.

На протяжении двух месяцев женщина самозабвенно вносила различные суммы на счет, перечислив мошенникам в общей сложности около 6,5 миллионов рублей. После этого челябинка написала своему куратору, что хочет вывести средства, в связи с чем все сделки были закрыты. Но получить обратно деньги у нее не получилось. Лишь тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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