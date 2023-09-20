Южноуралец взял 1,3 миллиона рублей в кредит, чтобы защитить деньги, которых у него не было

Житель Челябинской области перевел 1,3 миллиона кредитных рублей на «безопасный» счет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, от действий мошенников пострадал 48-летний житель Ленинского района областного центра, перечислив злоумышленникам около 1,3 миллиона рублей.

Челябинец рассказал полицейским, что ему позвонил якобы сотрудник силовых структур и заявил, что с его банковским счетом пытаются совершить мошеннические действия сотрудники банка. Чтобы этого не произошло, необходимо перечислить 800 тысяч рублей на «безопасный» счет.

Мужчина попытался было объяснить «оперативнику», что таких денег у него нет, но силовик был неумолим: нужна именно эта сумма. Тогда южноуралец поехал в банк и оформил кредит, после чего по указанию аферистов установил мобильное приложение и перевел деньги с помощью этой программы через банкомат на указанные номера.

После этого мошенники сообщили, что необходимо оформить еще один кредит – теперь на 500 тысяч рублей. Челябинец выполнил и эту просьбу, перечислив средства аналогичным образом. Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей.

Только после этого мужчинка решил обратиться в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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