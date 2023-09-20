В Челябинской области раскручивается маховик инфляции

На Южном Урале ускорилась инфляция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, на Южном Урале годовая инфляция в августе составила 5,4% после 4,1% в июле. Основные причины роста такие же, как и в целом по стране – ослабление рубля, активизация потребительского спроса, увеличение затрат производителей товаров и поставщиков услуг.

Так, из-за ослабления рубля ускорился годовой рост цен на импортные фрукты: бананы, апельсины, груши. Подорожавшие для сельхозпроизводителей импортные кормовые добавки и ветпрепараты привели к повышению темпов удорожания мясной продукции и куриных яиц. Некоторые агрофирмы для удержания кадров повышали зарплату, что тоже отразилось на росте себестоимости продукции.

В сегменте непродовольственных товаров дорожали новые импортные автомобили, замедлилось годовое снижение цен на смартфоны, телевизоры, холодильники и микроволновые печи.

Из-за увеличения темпов строительства жилья в регионе вырос спрос на стройматериалы. Вместе с ослаблением рубля это привело к ускорению годового роста цен на древесно-стружечные плиты, кирпич и цемент. При этом замедлилось годовое снижение цен на гипсокартон и ламинат, а обрезная доска стала дороже, чем год назад.

Рост стоимости жилья в области привел к увеличению расходов арендодателей на покупку квартир. При этом вырос спрос на съемное жилье. На это в том числе повлиял повышенный спрос на труд со стороны южноуральских промышленных предприятий, предлагавших для привлечения персонала компенсировать арендную плату за жилье. В результате годовые темпы прироста цен на аренду квартир в Челябинской области оказались самыми высокими в УрФО, отмечают представители регулятора.

Годовая инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 5,2% (в июле – 4,3%). Для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6-7% в этом году, вернется к 4% в следующем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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