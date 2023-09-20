Известный челябинский риелтор получил 5,5 лет колонии

Челябинского риелтора признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя Арсена Унаняна.

Напомним, бизнесмена задержали в мае прошлого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. С обвинениями выступили инвесторы, вложившие деньги в строительство бизнес-центра «Романов» на северо-западе Челябинска. Сумма одного из исков равнялась 34 миллионам рублей, другого – 2,3 миллиона рублей.

Застройщиком была компания «Меркада», возглавлял которую Унанян. Однако начавшееся в 2017 году строительство уже в следующем году было заморожено, а в скором времени фирму и вовсе признали банкротом.

После этого дольщики обвинили предпринимателя в присвоении денег. Сам Унанян своей вины не признал.

ВУ итоге суд приговорил его к 5,5 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Челябинца взяли под стражу в зале суда.

Защита бизнесмена намерена обжаловать это решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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