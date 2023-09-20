Семилетний челябинец попал в больницу с «линзой» из поп-ита

В Челябинске врачам пришлось извлекать из глаза ребенка «линзу» из игрушки-антистресса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы, из ряда вон выходящий случай произошел в учреждении на днях.

«В экстренный приемный покой обратились мама с ребенком 7 лет. По словам мальчика, он утром упал, и в глаз что-то попало. Мама приехала с работы и увидела страшную картину – глаз ребенка был ярко-голубым и непрозрачным», – рассказали в клинике.

Ребенка осмотрела офтальмолог Яна Матвеева. Оказалось, что глаз стал таким из-за инородного тела на роговице – кусочка детали из поп-ита, который, скорее всего, юный экспериментатор вырезал по кругу и решил вставить себе в глаз.

Извлекала инородное тело офтальмохирург Анна Караваева. Процедуру провели в кабинете поликлиники, поскольку это не инвазивное вмешательство и не нарушает целостность глазного яблока.

Удалить «линзу» получилось не с первой попытки, так как инородное тело не было неподвижно из-за вакуума между ним и роговицей.

«Юный экспериментатор был максимально напуган, но так и не сознался, как и зачем вставил себе резиновую цветную «линзу». Видимо, в процессе игры слишком увлекся», – отметили медики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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