У резиденции губернатора в Челябинском бору раскурочили земельный участок

Челябинцы заявили о незаконных работах рядом с «обкомовскими дачами» в ООПТ «Челябинский городской бор».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», следы земляных работ на заповедной территории горожане обнаружили в минувшие выходные. Расположены они в непосредственной близости от резиденции главы региона, известной как «обкомовские дачи».
«Сделали отводную канаву вдоль забора с трубой. Работала тяжелая техника. По мокрой почве колея до 30 сантиметров шириной и длиной больше 100 метров», – рассказал известный в городе общественник Яков Гуревич.
По словам челябинца, речь идет о серьезном нарушении режима ООПТ. Он направил обращение на имя губернатора Челябинской области: «Проложена новая дорога прямо до дачи, выкопаны канавы непонятного назначения, проложены трубы и выложена из кирпича дорожка», – говорится в заявлении.
Активист просит разобраться, кто, с какой целью и на основании чего проводил работы, нарушающие режим ООПТ и приведшие к нанесению экологического ущерба, и сообщить, какие меры будут предприняты по этому поводу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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