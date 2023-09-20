В Челябинске шестилетний ребенок сломал позвоночник, упав с четырехметровой высоты

В Челябинске выясняют обстоятельства ЧП, произошедшего на скалодроме в спорткомплексе ЮУрГУ.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по сообщению о получении ребенком травмы на скалодроме возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел во вторник, 19 сентября, в спорткомплексе ЮУрГУ. Во время тренировки по скалолазанию, при спуске, у 6-летнего ребенка сломался карабин безопасности. Мальчик упал на маты с четырехметровой высоты и получил травму – компрессионный перелом позвоночника.
По указанию руководителя следственного управления СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
В ходе расследования следователи намерены установить обстоятельства произошедшего, а также дать уголовно-правовую оценку действиям ответственных за содержание и обеспечение безопасности объекта.
Челябинск, Виктор Елисеев
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