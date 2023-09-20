Арбитражный суд вновь отложил заседание по иску Росприроднадзора к ЧМК

Арбитражный суд Челябинской области вновь отложил заседание по иску Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Как уже сообщал «Новый День», ведомство намерено взыскать 263 млн рублей в качестве возмещения вреда, причиненного реке Миасс в результате сброса загрязненных сточных вод завода в период с июня 2013 года по февраль 2016 года, а также с 12 по 19 мая 2016 года.

Исковое заявление было подано 29 мая. Предварительное судебное заседание было назначено на 11 июля. Его перенесли на начало августа – «с целью представления дополнительных доказательств». В августе снова перенесли – на сентябрь, так как истец заявил «ходатайство об изменении предмета иска, которое оставлено открытым». И опять потребовались дополнительные доказательства.

Но и в сентябре заседание не состоялось. Теперь его передвинули на 26 октября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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