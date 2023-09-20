Магнитогорский «Металлург» с трудом одолел «Автомобилист» на домашней арене

В Магнитогорске местному «Металлургу» и «Автомобилисту» из Екатеринбурга понадобилась серия буллитов, чтобы выявить сильнейшего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команды бодро начали свою вторую подряд встречу.

На 5-й минуте матча Алексей Бывальцев выводит гостей вперед, воспользовавшись большинством – 1:0. Но через минуту хозяева благодаря броску Робина Пресса восстанавливают равновесие – 1:1.

Весь оставшийся первый период «Магнитка» владела инициативой, но в заброшенные шайбы это не переросло.

Во втором периоде хозяева как будто дали поиграть екатеринбуржцам. Но и гости не смогли преобразовать свое игровое преимущество в гол.

В третьем игровом отрезке команды боролись на равных, и с тем же успехом, что и раньше. В итоге противостояние сначала перешло в овертайм, а затем – и в послематчевые буллиты.

В итоге удача улыбнулась магнитогорцам, и Георгий Дронов поставил победную точку в трудном матче – 2:1 в пользу «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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