СКР занялся атакованным черной плесенью детским садом в Челябинске

Глава СКР потребовал доложить о ситуации с затопленным подвалом в здании, где расположен филиал детского сада в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», на минувшей неделе руководство приняло решение временно закрыть филиал челябинского ДОУ №89, расположенный в доме №44 по Троицкому тракту.

До этого педагоги несколько недель безуспешно боролись с заполонившей подвал здания водой. Помещение затоплено с середины июля нынешнего года. При этом сделать сотрудники детского сада мало что могут: филиал занимает первый этаж многоквартирного жилого дома, построенного больше полувека назад, и подвал учреждению не принадлежит.

Отопление подключить, как другие ДОУ, педагоги также не имеют возможности. За несколько недель от сырости на стенах детского сада расплодилась черная плесень. В итоге 13 сентября филиал закрыли, детей разместили по другим зданиям.

На этой неделе городские власти сообщили, что работы по осушению подвала начались. Откуда там появилась вода, чиновники сказать затрудняются, не исключая, что это могут быть грунтовые воды.

Между тем, как сообщили в Информационном центре Следственного комитета России, региональное управление ведомства начало процессуальную проверку в связи со сложившейся ситуацией.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ее ходе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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