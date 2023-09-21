В Усть-Катаве мужчина неделю замерзал в холодном подвале

Жители многоэтажки в Усть-Катаве обнаружили в подвале дома еле живого бездомного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, за помощью к спасателям Усть-Катавского отряда областной ПСС обратились жильцы многоэтажного дома, расположенного в третьем микрорайоне, в подвале которого, во время проверки готовности коммуникаций к началу отопительного сезона, нашли едва живого мужчину.

По словам горожан, южноуральца несколько раз видели на улице, но около недели назад он пропал.

45-летний мужчина сильно ослаб, не мог самостоятельно двигаться и общался слабым шепотом. С признаками сильного истощения его эвакуировали из подземного помещения на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи.

«Ночные заморозки вынуждают людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, искать доступные, но не всегда безопасные приюты. Иногда просто внимание, проявленное окружающими, может спасти чью-то жизнь», – напоминают спасатели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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