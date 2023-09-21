Регистрационные отделения ГИБДД в Челябинской области остановили прием граждан

На Южном Урале приостановили прием в регистрационных отделениях Госавтоинспекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, ведомство столкнулось с техническими проблемами.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения, прием граждан в регистрационных подразделениях временно приостановлен до устранения неполадок. Приносим свои извинения», – заявили представители ведомства.

Пока южноуральцы не могут получить водительские удостоверения и поставить на учет автомобиль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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