В Челябинской области муниципальное предприятие задолжало сотрудникам 1,6 миллиона рублей

Муниципальный водоканал в Кунашакском районе задолжал сотрудникам больше 1,6 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку исполнения трудового законодательства в МУП «Балык» (Кунашакский район) после того, как в СМИ появилась информация о невыплате заработной платы сотрудникам ресурсоснабжающей организации.

На минувшей неделе работники компании, отвечающей за водоснабжение жителей района, пригрозили забастовкой. По словам южноуральцев, уже почти три месяца им не платят за работу либо делают это с задержками. Впрочем, тогда же руководство предприятия пообещало с долгами рассчитаться. Но до конца недели выполнило обещание лишь частично.

«На момент проведения проверки выявлена задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за август в размере 1 миллиона 617 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Кунашакского района директору МУП «Балык» внесено представление об их устранении, также в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. 18 сентября задолженность по зарплате погасили на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Ситуация остается на контроле прокуратуры Кунашакского района до полного погашения задолженности перед работниками и фактического устранения нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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