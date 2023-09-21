«Засунул головой в канистру с брагой»: в Златоусте папаша несколько месяцев избивал маленьких детей

Житель Златоуста ответит в суде за систематическое нанесение побоев малолетним сыновьям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в неисполнении родительских обязанностей и истязаниях собственных сыновей.

По версии следствия, с февраля по апрель 2023 года южноуралец, напиваясь, начинал «воспитывать» сыновей 5 и 7 лет. Нетрезвый папаша бил детей кулаками по лицу, душил, наносил удары ногами, материл. В один из дней он избил сыновей и засунул поочередно головой в канистру с брагой.

Ранее мужчина уже был судим за угрозы убийством и истязание 16-летнего сына супруги от первого брака.

В ходе следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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