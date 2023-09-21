Состав «Трактора» пополнил форвард из НХЛ

Челябинский хоккейный клуб подписал годичный контракт с Чарльзом Робинсоном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Чарльз Робинсон – габаритный форвард из Северной Америки. Профессиональную карьеру начал в Государственном университете озера Верхнее (Су-Сент-Мэри, Мичиган) и два сезона выступал в NCAA.

31-летний хоккеист имеет большой опыт выступления в АХЛ, где играл за «Бингемтон Сенаторз», «Сан-Хосе Барракуду», «Манитобу Муз», «Стоктон Хит», «Сан-Диего Галлз» и «Рокфорд Айс Догс». В общем на счету хоккеиста 575 матчей и 294 (135+159) набранных балла в Американской хоккейной лиге.

В НХЛ Робинсон провел 63 поединка, забросил четыре шайбы и восемь раз ассистировал партнерам, играя за «Оттаву Сенаторз», «Калгари Флеймз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхокс».

«С подписанием Чарльза «Трактор» приобретает опытного и габаритного форварда, сильными сторонами которого являются универсализм, способность эффективно действовать как в большинстве, так и меньшинстве, а также умение вести силовую борьбу и оказывать давление на игроков соперника. Робинсон может сыграть в центре и с краю, у него хорошее катание и выраженные лидерские качества. Он привнесет в команду еще больше уверенности и усилит ее физически», – выразил надежду генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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