В пригороде Челябинска стартует отопительный сезон

Власти Сосновского района заявили о начале отопительного сезона с 26 сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Сосновского района, соответствующее распоряжение глава муниципалитета Евгений Ваганов подписал вчера, 20 сентября.

Готовность к отопительному сезону 2023-24 годов обсуждалась в администрации в понедельник, 18 сентября. Заместитель главы по ЖКХ Эмиль Валеев заявил, что район готов к предстоящей зиме, и сбоев не предвидится.

20 сентября глава района Евгений Ваганов издал распоряжение о начале отопительного сезона в Сосновском районе с 26 сентября 2023 года.

Предприятиям, отвечающим за теплоснабжение населенных пунктов муниципалитета необходимо организовать подачу тепла и подключить всех потребителей в период с 26 сентября по 1 октября.

Руководители предприятий, отвечающие за эксплуатацию жилого фонда, председатели товариществ собственников жилья и других организаций должны обеспечить своевременный прием тепла на отопительные нужды.

Отметим, что пока в Сосновском районе, как и в Челябинске, температура воздуха достаточно высока: днем столбик термометра находится в районе +20 градусов. Однако уже в середине следующей недели синоптики не исключают резкого похолодания – дневная температура воздуха может опуститься до 13 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»