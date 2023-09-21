Четыре трамвая в Челябинске поменяют маршруты в выходные

В Челябинске четыре трамвайных маршрута изменят на ближайшие выходные дни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», временно изменят свои маршруты трамваи №3, №5, №7 и №16.

«С 23 часов 22 сентября до 5 утра 25 сентября закрывается движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до Вокзала, – уточнили в учреждении. – Ремонтируем трамвайные пути».

Трамваи будут направлены по следующим маршрутам:

№3 – ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;

№5 – ЧЭМК – Горького – Харлова;

№7 – ЧГРЭС – Российская – Труда – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;

№16 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС.

На время действия ограничений челябинцам рекомендуют воспользоваться автобусами №18, №64, №483 или троллейбусами №16 и №17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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