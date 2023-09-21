Во время занятий в челябинском санатории первоклашки получили ожоги глаз

В Челябинске после уроков в санатории у учеников первого класса диагностировали ожоги глаз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визитом в больницу закончились для первоклассников несколько уроков в санатории.

Инцидент произошел во вторник, 19 сентября. В школе №47 проходил медосмотр, и кабинет, где занимались первоклашки, заняли медики. Самих же школьников отправили заниматься в расположенный неподалеку санаторий. Но занятия в оздоровительном учреждении не пошли ребятам впрок.

«Когда учитель прошел в кабинет, там были включены ультрафиолетовые лампы. И она не нашла как их выключить. Лампочки находились прямо возле доски, – цитирует «Агентство чрезвычайных новостей» мать одного из учащихся. – То есть дети 2 урока по 40 минут смотрели на доску, возле которой висели лампы».

После занятий школьники стали жаловаться родителям на дискомфорт в глазах, обостренно реагировать на яркий свет. Детей отвели в травмпункт. Врачи пришли к выводу, что дети получили слабые ожоги глаз. Всего пострадали девять учеников первого класса.

Мать одного из школьников обратилась с заявлением в прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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