Соратник мэра Челябинска добрался до Питера, пытаясь выйти из СИЗО

Экс-советник главы города и бывший вице-мэр Челябинска Петр Конарев останется за решеткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отклонил жалобу защиты бывшего замглавы областного центра и экс-советника действующего мэра Челябинска Петра Конарева о несогласии с продлением меры пресечения в виде заключения под стражей.

Напомним, бывшего чиновника задержали 9 сентября прошлого года по дороге в Екатеринбург – он ехал в аэропорт.

Следователи предъявили ему обвинение в получении взяток группой лиц в особо крупном размере (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, он был соучастником ранее задержанных руководителей МКУ «Городская среда». Предположительно, деньги чиновникам передавали собственники незаконно работавших в городе ларьков. За это торговые помещения исключали из числа подлежащих сносу. Всего экс-советнику и созданной им ОПГ инкриминируют получение взяток на сумму в 7 миллионов рублей – в деле говорится о 44 эпизодах.

Конарева отправили в СИЗО на два месяца, защита пыталась оспорить это решение, но безуспешно. После этого действие меры пресечения в виде заключения под стражу несколько раз продляли. Адвокат экс-чиновника регулярно оспаривал эти постановления.

Сегодня, 21 сентября, очередную жалобу рассмотрел Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Решение о продлении меры пресечения апелляция оставила в силе. Экс-чиновник останется в СИЗО до 27 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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