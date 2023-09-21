Из-за разлива канализации в центре Бакала возбудили уголовное дело

В Саткинском районе после аварии на системе водоотведения возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева в связи с ненадлежащей работой системы водоотведения в городе Бакал области возбуждено уголовное дело.

Напомним, на прошлой неделе жители Бакала (Саткинский район) рассказали о вырвавшихся на улицы канализационных стоках. Центр города буквально утонул в потоках отходов человеческой жизнедеятельности. Оказалось, что проблемы с системой водоотведения в городе наблюдаются не первый год.

Власти кивают на безответственного подрядчика, с которым заключили концессионное соглашение еще в 2016 году. За это время коммерсанты получили от жителей в качестве оплаты услуг порядка 15 миллионов рублей, но ремонтом системы водоотведения и очисткой сточных вод так и не озаботились. Первые настораживающие аварии начались уже в 2017 году, в дальнейшем же ситуация только ухудшалась.

«По итогам проведенных надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения закона, послужившие основанием для принятия комплекса мер прокурорского реагирования», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В частности, по факту ненадлежащей работы системы водоотведения города по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

В связи с просчетами со стороны администрации Бакала при предоставлении гражданам коммунальных услуг, непроведением капитального ремонта сетей, непринятием мер к взысканию ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением концессионного соглашения, прокурором главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений закона.

Для защиты прав жителей многоквартирных домов по улицам Строителей и Железнодорожная прокурор внес представление руководителю обслуживающей организации, в котором потребовал принять меры к надлежащему содержанию общего имущества.

«Акт реагирования незамедлительно рассмотрен и удовлетворен, оперативно проведен ремонт кровли, выполнение остальных работы находится на ежедневном контроле надзорного ведомства», – заявили в прокуратуре.

Кроме того, за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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