«Трактор» проиграл «Сочи», трижды ведя в счете по ходу матча

Челябинский «Трактор» проиграл на выезде ХК «Сочи» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские хоккеисты владели инициативой на протяжении первых двух периодов.

Уже на 2-й минуте защитник «черно-белых» Артем Блажиевский мощно бросает от синей линии, шайба отскакивает от штанги, но первым к ней успевает Егор Фатеев – 1:0 в пользу гостей.

Следующего гола болельщикам пришлось ждать полчаса. На 31-й минуте форвард хозяев Сергей Попов воспользовался численным преимуществом и с подачи Кирилла Рассказов сравнивает счет. Однако за полминуты до окончания второго периода уже «черно-белые» отличились в большинстве. Антон Бурдасов и Никита Тертышный ворвались на половину ХК «Сочи», и у голкипера хозяев не было шансов против броска Тертышного – 2:1, и «Трактор» вновь уходит на перерыв, ведя в счете.

В третьем игровом отрезке события развивались поступательно. На 42-й минуте Матвей Мичков вновь сравнивает счет – 2:2. Чуть меньше, чем через десять минут, челябинец Александр Шаров в одиночку прокатывает через всю зону «Сочи» и вновь выводит «Трактор» вперед – 3:2.

Однако через полторы минуты Кирилл Рассказов сравнивает счет. А за 49 секунд до финальной сирены Матвей Мичков оформляет дубль – 4:3, челябинцы упускают возможность победить на выезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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