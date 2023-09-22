11 новых трамваев поставит в Челябинск УКВЗ

Очередной аукцион на поставку в Челябинск новых трамвайных вагонов прошел без борьбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области определилось с поставщиком очередной партии трамваев в областной центр. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Конкурс на поставку 11 вагонов выиграл Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Так как УКВЗ стал единственным участником торгов, контракт с предприятием заключат по начальной (максимальной) цене – 814 миллионов рублей.

Согласно конкурсной документации, трамваи должны быть произведены не ранее 2023 года, оснащены кондиционерами, видеокамерами, зарядными устройствами. Все вагоны будут низкопольными и вмещать до 150 пассажиров (при 38 сиденьях). Первые 7 трамваев из этой партии необходимо поставить в течение октября 2023 года, остальные – до 31 мая 2024 года.

Отметим, по контракту, заключенному ранее, Усть-Катавский вагоностроительный завод уже поставил в этом году 41 низкопольный трамвай и намерен до конца года передать челябинским транспортникам еще 33 вагона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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