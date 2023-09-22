Каждый второй уралец не ждет ответа от будущих работодателей дольше трех дней

Уральцы не готовы ждать ответ от потенциального работодателя дольше недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, сколько времени соискатели из Уральского федерального округа готовы ждать ответ от работодателей при отклике на вакансию.

41% уральцев ждут ответа от работодателя не более трех дней, прежде чем потерять интерес к вакансии, на которую откликнулись. Ждать четыре-пять дней готовы 19% соискателей из УрФО, шесть-семь дней – 16%. Ждать ответ более недели готовы лишь 14%.

Интересно, что представители мужской части работников оказались более терпеливыми. Женщины чаще мужчин признавались, что теряют интерес к вакансии после одного-трех дней ожидания (43% и 34% соответственно).

Меньше других готовы ждать соискатели без опыта работы – почти половина теряет интерес к компании спустя один-три дня. Что касается профессиональных областей, наибольшая доля тех, кто не готов ждать больше трех дней, наблюдается среди сотрудников сферы продаж (54%) и розничной торговли (54%), а наименьшая – среди высшего и среднего менеджмента (22%).

68% уральцев заявили, что работодатель должен ответить в течение трех дней, чтобы оставить хорошие впечатления о компании. Наибольшая доля тех, кто изменит свое отношение к компании в худшую сторону после трех дней без ответа на отклик, наблюдается среди представителей сфер закупок (84%), розничной торговли (82%), транспорта и логистики (79%), продаж (75%) и административного персонала (74%).

Больше половины респондентов (57%), которые в последнее время откликались на вакансии, отмечают, что работодатели давали им ответ в течение трех дней. 14% затруднились дать оценку, 19% ждали дольше этого срока, а 10% так и не получили ответ.

Среди тех уральцев, кто искал работу за последний год, 40% потратили менее двух недель на весь процесс от создания резюме до получения оффера, 14% – от двух недель до одного месяца. Наиболее часто находят работу за две недели соискатели без опыта работы (38%), что объясняется меньшими требованиями к стартовым позициям и более быстрым процессом отбора кандидатов.

Большинство соискателей (72%) согласятся на интервью, даже если работодатель ответит медленнее, чем они ожидали: 34% опрошенных будет рады получить ответ, а 38% согласятся пойти только потому, что очень нужна работа. 12% в такой ситуации откажутся от собеседования.

55% уральцев негативно относятся к компаниям, которые оставляют отклики соискателей без ответа. С пониманием к этому относятся 25% опрошенных, так как считают, что сложно оперативно обрабатывать много откликов. 14% не обращают внимания на скорость ответа.

При этом 8 из 10 соискателей (84%) утверждают, что хотят сразу получить отказ, если работодатель не готов пригласить их на собеседование. Респонденты считают, что лучше сразу отказать, чтобы они не тратили время на ожидание ответа. Молодежь чаще считает, что лучше сразу отказать, в то время как старшее поколение чаще заявляет, что отказы их расстраивают.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»