Каждый третий южноуралец пострадал от действий телефонных мошенников

Больше трети жителей Челябинской области отдавали деньги телефонным или интернет-мошенникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше 90% южноуральцев уверены, что они не станут жертвами аферистов. Но столкновение с мошенниками в реальности зачастую заканчивается в пользу последних. Таковы парадоксальные результаты опроса, проведенного Центром общественного мониторинга и проектов Челябинской области.

Исследование проводилось посредством портала «Госуслуги» на Платформе обратной связи в августе-сентябре текущего года. Его участникам предложили ответить на 13 вопросов. Участие в опросе приняли более 2,5 тысяч человек.

Результаты исследования говорят, что 37,2% южноуральцев либо сами становились жертвами телефонных или интернет-мошенников, либо знают пострадавших от действий аферистов родственников.

При этом 92,1% респондентов заявили, что в достаточной степени информированы о преступных схемах и могут сориентироваться и не дать себя обмануть. А три четверти (76%) говорят, что как только во время беседы по телефону речь зайдет о деньгах, сразу же положат трубку.

Увы, такая теоретическая уверенность пока мало сказывается на полицейских сводках. По данным ГУ МВД по Челябинской области, за 9 месяцев этого года кибермошенникам удалось облегчить карманы южноуральцев на 1,3 миллиарда рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Причем 92% обратившихся в полицию жертв аферистов говорят, что знали о случаях мошенничества, но в критических момент эта информированность их не спасла.

Наиболее частой причиной этого парадокса участники опроса назвали то, что во время разговора злоумышленники торопят своего собеседника и стараются сбить с толку. Об этом заявили 12,3% респондентов.

Немногим меньшее число опрошенных (10,3%) заявили об угрозах потери денег, уголовного преследования или безопасности их близких. 6,1% признались, что повелись на попытку заинтересовать их. 1,9% заявили, что злоумышленники оказывали на них давление. 1,8% повелись на обещания существенной выгоды.

67,7% опрошенных заявили, что из вышеперечисленных возможны все варианты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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