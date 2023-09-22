Челябинцы потребовали у прокуратуры и полпреда президента остановить стройку в бору

Челябинские активисты направили прокурору города и полпреду президента в УрФО обращение с просьбой проверить законность передачи в частную собственность участков в Челябинском бору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение с просьбой проверить законность готовящейся стройки и запретить собственникам земельных участков врубку зеленых наслаждений челябинцы направили на имя прокурора Челябинска Романа Самойлова и полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева.

Речь идет о двух участках, граничащих с территорией ООПТ «Челябинский городской бор», на месте снесенного спорткомплекса «Полет» и рядом с ним, уточняют активисты.

«В 2011 году данные участки реликтового леса вывели из состава бора. При этом, свою ценность они не утратили, они – непосредственная часть реликтового бора, – настаивают горожане. – Далее участки были переданы в частую собственность по непонятным обстоятельствам. Теперь их огородили и планируют строительство высотных домов вплотную к реликтовому бору (памятнику природы регионального значения), создавая антропогенную нагрузку».

Руководителя надзорного ведомства и представителя президента просят запретить собственнику участков вырубку зеленых насаждений, а также обязать его провести таксационное обследование земель с целью фиксации всех деревьев и кустарников.

Кроме того, авторы обращения настаивают на прокурорской проверке законности передачи земельных участков в частную собственность, а также выдачи разрешения на строительство, «принимая во внимание, что проект отсутствует».

Наконец, рассмотреть возможность возвращения спорной территории в границы ООПТ «Челябинский городской бор». «Это единая экосистема, выполняющая важные экологические, рекреационные и эстетические функции», – настаивают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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